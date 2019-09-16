立院新會期 國民黨列27項優先法案

2019-09-16 18:00

〔記者林良昇／台北報導〕立法院新會期將於17日開議，立院國民黨團今下午舉行立法實務研討會，列出27項優先法案。對於因應年改釋憲「部分違憲」，國民黨將進行修法，並對於極端不合理的部分，國民黨也將提出修正草案。

國民黨今下午舉行立法實務研討會，立院國民黨團總召曾銘宗報告，在新會期提出27項優先法案。包含加強惡意黑心廠商法律責任的「食品安全衛生管理法修正草案」﹔環保部分的「減碳無煤家園推動法草案」、「環境影響評估法草案」﹔經濟民生方面的「服務業轉型飛躍執行條例草案」、「提高薪資執行特別條例草案」、「青年創意創業創富執行條例草案」，並推動「勞動基準法修正草案」，增訂天災假為勞工法定假日。

在社福部分，國民黨團擬推動「長期照顧保險法草案」﹔農業永續部分為「農業保險法草案」，並打算推不在籍投票，推動「總統副總統選舉罷免法修正草案」、「公職人員選舉罷免法修正草案」，及「集會遊行法修正草案」、「兩岸協議監督條例草案」、「跟蹤騷擾防治法草案」。

在財務革新部分，國民黨團擬推動「政府控制事業與團體管理條例草案」、「財政收支劃分法部分條文修正案」、「證券投資人及期貨交易人保護法部分條文修正草案」﹔在法制改革部分則推動「刑事訴訟法部分條文修正草案」、「毒品危害防治條例部分條文修正草案」。

另外，針對年金改革，因應年改釋憲「部分違憲」，曾銘宗指出，將推動「陸海空軍軍官士官服役條例部分條文修正草案」、「公務人員退休資遣撫卹法部分條文修正草案」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案」，對於確定違憲的部分修正，在極端不合理的部分也會提出修正草案。

國民黨團將繼續優先推動「恢復慰安婦名譽及賠償條例草案」、「轉型正義及促進人民團結與和解條例草案」及促進原住民族轉型正義等多項草案，並針對「109年度中央政府總預算案」嚴格把關。

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