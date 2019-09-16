郭柯合指標人物》拚新北第10選區？ 李縉穎：看郭董選不選再說

2019-09-16 16:09

〔記者邱書昱／新北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘參選總統大位態勢趨於明朗，身邊的幕僚也將競選地方立委，而前國民黨立委李嘉進之子、前台北市府戰情室幕僚李縉穎傳出將投入參戰新北市第十選區（土城、三峽）立委，若加上同樣傳出參選的前國民黨立委盧嘉辰、現任民進黨籍立委吳琪銘及國民黨提名的立委候選人林金結，成為4腳督的情勢。

對此，記者致電詢問李縉穎，他表示，目前還沒有參選計畫「還沒有決定」；至於何時會確定是否參選？他說，「看郭董要不要選，等他決定好，那都再說。」

由於先前傳出和郭台銘、前立法院長王金平交好的前國民黨立委盧嘉辰會批袍上陣挑戰新北第十選區立委，但地方人士透露，郭台銘和柯文哲合作的機會增加，柯團隊將目光放在年輕的李縉穎身上。

李縉穎之前在台北市政府戰情室擔任幕僚，後來轉入郭台銘團隊，據了解柯文哲同意此人事異動，此舉「借將」也被外界視為郭柯合作的訊號。

地方人士表示，李縉穎的出線或許能夠吸走年輕選票，但第十選區的土城、三峽立委屬於傳統型地方民代，選戰後期藍綠歸位能夠搶到的票也有限，雖然李縉穎的爸爸李嘉進曾任該區立委，不過在政壇上消失已久，實力也打上問號。

面對新人可能的挑戰，林金結表示，目前還看不出李縉穎有動作，過去也沒有深耕、布局地方，加上選區範圍比議員的選區縮小，不管現任或議員轉任，勢必都能夠駕輕就熟。

他也分析，根據中選會規定，柯文哲創立的台灣民眾黨必須要提滿10席區域立委，才能夠提名不分區，由此可以猜測李縉穎是要替台民黨爭取不分區席次。

國民黨新北市黨部主委李乾龍認為，若李縉穎不管披上台灣民眾黨或無黨籍參選，多少會衝擊到藍綠的票源，但影響不大；如果李嘉進替兒子站台會有黨紀問題。

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