被媒體突問「接韓國瑜主委嗎」 盧秀燕瞪大眼、跳針：謝謝

2019-09-16 12:56

〔記者蘇孟娟／台中報導〕日前終於與國民黨總統參選人韓國瑜合體的台中市長盧秀燕，今日上午主持融合圖書館、美術館共構的「台中綠美圖」開工典禮，市府團隊面對採訪媒體事前一再強調「今天以活動為主」，暗示迴避活動以外的問題；典禮後不少人搶到動工金鏟圍著要盧秀燕簽名，媒體搶問「接韓國瑜的主委嗎」，原本低頭簽名的盧秀燕突瞪大眼看了媒體一眼，接著一連說出7、8個謝謝，沒有正面回應。

國民黨總統參選人韓國瑜14日到台中狂掃拜21處宮廟，盧秀燕在北屯紫微宮現身陪同，韓國瑜、盧秀燕在國民黨總統初選後首度「禿子」、「燕子」合體，引起關注，各界好奇盧秀燕是否進一步接任韓國瑜台中市競選總主委。

今日台中綠美圖歷經競圖後6年，終於在今日上午舉行盛大開工典禮，市府團隊一早面對採訪媒體時就不時以「今天以活動為主哦」，明示暗示媒體採訪內容。

動工典禮結束後，不少搶到今日動工金鏟的民眾，圍著盧秀燕與建築師妹島和世在鏟子上簽名，盧秀燕邊簽名、邊跟妹島和世聊天，媒體趁機搶問「市長請問會接韓國瑜主委嗎」，原本低頭簽名的盧秀燕突然瞪大眼看了媒體一眼，會意問題內容後，眼神立即飄開，然後以連串謝謝回應後續包括「對前市長林佳龍有何看法」等問題，均未正面回應。

盧秀燕隨後在市府團隊「市府後面還有行程」、「今天聯訪到這裡」等提醒下離開。

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