中放行金馬澎自由行小三通？ 澎縣府：樂觀其成但未獲證實

2019-09-15 20:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對中國近期內有意開放金門、馬祖、澎湖3縣市中國自由行旅客，呼應8月12日金馬澎3縣長到北京會見國務院台灣事務辦公室主任劉結一提出的建議；澎湖縣政為此表示樂觀其成，但是目前尚未得到中國官方證實。

中國宣布暫停47個城市中國居民赴台自由行後，衝擊最大的是仰賴小三通的金門、馬祖；澎湖縣長賴峰偉上任以來，已5度前往中國爭取中國觀光客源，今年上半年抵澎的中國觀光客4000多人，相較於前兩年 每年3000多人 已成長很多，同時澎湖施放花火節2個多月期間，已有70餘萬旅客，中國觀光客比例不高。

由於離外島3縣結盟，在金門縣長楊鎮浯領軍下，8月12日偕同金門縣議會副議長周子傑、澎湖縣長賴峰偉、澎湖縣議會副議長陳雙全、連江縣長劉增應、連江縣議會議長張永江及立法委員陳雪生等人，拜會劉結一，爭取金馬澎小三通續行，並盼中方能將3縣排除於赴台限制之外，並至少維持小三通20個城市試點，包含中國福建省福州、廈門、漳州、泉州等。

金門傳出中國對於3縣長拜會建議釋出善意，近期內可能開放金馬澎3縣市遊客自由行，澎湖縣政府旅遊處長陳美齡表示，如果這個訊息是正確的，澎湖縣政府當然樂見此利好政策的公佈。但是目前跟中國官方連繫過尚未得到證實，因此全案還需要進一步確定，但澎湖縣政府還是會多元化爭取各國旅客，不會將全部重心放在中國觀光客群。

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