張顯耀換林佳新 蔡其昌辦公室：空降一變再變，不尊重鄉親

2019-09-15 17:34

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第一選區立委選舉，傳出藍營的張顯耀不選了，換雲林菜農林佳新要挑戰現任立法院副院長蔡其昌，對此，蔡其昌辦公室發言人蔡克斯表示，國民黨空降人選一變再變，最後一刻才遷籍空降，對海線鄉親是極度不尊重，相信鄉親自有公評。

立法院副院長蔡其昌辦公室發言人蔡克斯表示，針對國民黨內任何空降人選並無評論，但一變再變，甚至最後一刻才遷籍空降的行為，對海線鄉親是極度不尊重，相信鄉親自有公評。蔡副院長會持續一步一腳印，繼續爭取地方建設，造福地方，爭取鄉親最大支持。

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