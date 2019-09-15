韓國瑜賣「亡國感」 轟執政黨「豺狼虎豹」

2019-09-15 16:38

〔記者謝君臨、林良昇／台北報導〕國民黨今天下午於台北君悅酒店舉行「大陸台商中秋聯歡茶會」，包括國民黨總統參選人韓國瑜，歷任黨主席吳敦義、馬英九、洪秀柱等人均出席；韓於致詞時痛批民進黨這些「豺狼虎豹」吃香喝辣，執政3年半以來各行都在擔憂，呼籲台商於明年1月11日踴躍投票、拉票，為自己、為台灣、為下一代。

國民黨下午舉行「大陸台商中秋聯誼茶會」，適逢2020總統及立委大選，包含前主席吳伯雄、馬英九、洪秀柱、總統參選人韓國瑜等，以及黨內各縣市立委參選人、多位藍營縣市長均到場。

韓致詞表示，今天廣大的台商一定在擔心自己的娘家，台灣能否有出息一點，讓我們在外打拚，覺得非常驕傲、安心，環顧這3年半，大家思考，這3年半來台灣在民進黨執政，冷靜下來想，不帶政黨色彩，到底有哪一項值得我們驕傲，能夠驕傲、昂首闊步，讓台商雖在海外吃苦，但以台灣為榮。

韓說，現在台灣360行中，有359行都在擔心，只有一行吃香喝辣，就是政治，甚至吃香喝辣的，還是民進黨這些「豺狼虎豹」，359行都在擔憂，3年半來，台商朋友一定非常擔憂，眉頭深鎖。

韓並喊話，各位台商朋友，明年1月11日的選舉，要拜託大家，一定要加大動員，我們國家已經走入危險狀態，現在「台灣危險、人民貧窮，保護中華民國，全球華人，人人有責」。

韓強調，台商朋友一定要踴躍投票、拉票，為了整個台灣未來，為了中華民國，拜託2020大動員，全力支持台澎金馬，國民黨的立委，為自己、為台灣、為了下一代。

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