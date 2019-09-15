時力轟暫緩「中共代理人」修法 李俊俋反擊：絕不打假球

2019-09-15 16:34

〔即時新聞／綜合報導〕近日傳出民進黨立委有意暫緩「中共代理人」修法，時代力量黨主席徐永明14日在臉書發文，批評民進黨「一手賣『芒果乾』（亡國感），一手打假球」。對此，民進黨團書記長李俊俋今（15）天在臉書做出回應，表示黨內意見針對立法範圍和界定尚在討論中，還未有定論，且9月新會期的主要任務是審查行政院總預算，而此會期又特別短，所以才會說代理人法不是會期一開議，就一定必須先討論，更不代表打假球。

對於徐永明開嗆民進黨內部在阻礙中共代理人法案的立法、抗中保台是打假球，李俊俋澄清，「黨內並沒有人『阻礙』這項立法，只是黨內意見對於立法範圍和界定，尚在討論中，所以對外尚未有一個統一的版本出現」。

李俊俋指出，9月新會期最重要的任務是審查行政院的總預算，對於代理人法，目前各政黨也有多不同的看法，若是列為最優先法案，一討論下去，勢必造成國民黨全面杯葛，總預算、人事同意權等這些必須在法定期限內完成的議案，恐將會受到影響。另外，他也提到，這個會期又特別短，所以才說代理人法不是會期一開議，就一定必須先討論的。這樣的說法不代表不討論代理人法，更不代表打假球。

李俊俋以「花開等瓜熟」比喻時機問題，他認為，花開也要等瓜熟才能摘瓜，時機對的時候，必然會出手。是不是最優先，不影響摘瓜，我們等的是最佳時機！他更特別標註「從不打假球」，回應對暫緩研議「中共代理人」修法的抨擊。

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