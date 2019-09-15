韓國瑜施政吊車尾怪前朝 她翻出《天下》2015調查狠打臉

2019-09-15 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜14日痛批《天下雜誌》用2018年的資料，讓他和台中市長盧秀燕分別被評為倒數第一、第二，完全無視《天下》先前早澄清，施政滿意度使用的是今年的資料。對此，台北市議員簡舒培也拿出《天下》2015年的調查，指出當時許多綠營縣市首長第一年上任，民調也都在倒數前十名。她嚴肅地說，「沒有一個政治人物被評比後，會用這樣子的惡意方式去攻擊《天下雜誌》」。

韓國瑜14日到台中參訪宮廟，並與市長盧秀燕「合體」。韓致詞時，痛批《天下》的調查用的是2018年的資料，當時盧秀燕只當7天的市長，因此，他建議台中市民進黨民意代表到交通部向前市長林佳龍抗議；對於日前高雄有民代拿著這份施政滿意度調查結果到高雄市政府抗議，韓國瑜也大罵，「他們頭殼壞去」。

14日播出的政論節「台灣新前線」中，簡舒培說，她上節目前去找到了《天下》2015年的資料，當時綠營縣市首長在同樣的22縣市首長調查中，林智堅倒數第5名、鄭文燦倒數第8名、林右昌更是倒數第2名。但是隔年，鄭文燦進步到13名、林智堅第10、林右昌也大幅進步到第12名。簡舒培質疑，難道當時這些縣市首長都要像韓國瑜一樣「見笑轉生氣」？

簡舒培說，《天下》都說了，這評比是從2010年就開始，「他們的計算、成績、調查時間都是一模一樣的，不會對你韓國瑜有特別的設計」。「我不曉得國民黨為什麼會突然出現一個韓國瑜，對一個比較偏藍，或是說他有機構效應，比較偏藍的雜誌有這樣的批評」。簡舒培也說，「沒有一個政治人物被評比後，會用這樣子的惡意方式去攻擊《天下雜誌》」。

其實在韓國瑜14日批評民調是採用2018年的資料之前，《天下雜誌》早在9月12日發表聲明，表示這份「縣市長施政滿意度」調查，完全以今年7月18日至8月22日民調為準，民調結果不會有「用前任來檢視現任者」問題。

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