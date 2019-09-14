48年前冒險帶出求救信 小林正成追悼謝聰敏

2019-09-14 22:46

〔駐日特派員林翠儀／東京14日報導〕1971年從警總景美看守所幫政治受難者謝聰敏帶出求救信的日本獄友小林正成，日前投書本報追悼故友，信中說出他和謝聰敏極具衝擊性和戲劇性的邂逅往事。

1933年出生的小林為日本中小企業家，1960到70年代因多次到台灣旅遊而認識了當時的黨外人士，進而關心台灣民主運動，後來經台大教授鄭欽仁推薦加入台灣獨立聯盟日本本部成為秘密盟員。

1971年5月小林帶著3000張鼓勵台灣獨立運動的傳單入境，計劃利用氣球空飄散發，結果遭警總逮捕送至景美看守所等待遣返。巧合的是關在隔壁囚房的正是謝聰敏，謝聰敏在1964年因為起草「台灣人民自救宣言」被捕並以叛亂罪起訴，幸好經各方營救和美方介入而免於死刑，1970年出獄，1971年再度被羅織入罪被捕關在景美看守所。

小林最初不知道隔壁房獄友就是因「台灣自救宣言事件」被逮捕的謝聰敏，後來兩人躲開看守所人員耳目偷偷以日語交談，或偷藏小紙條傳遞訊息，小林才知道實情。

小林在景美被關了4個月，同年8月31日將被遣返日本時，謝聰敏以英文密密麻麻寫滿了6張小紙片，託小林帶出國外發表。小林將謝聰敏的求救信成功帶回日本，並透過台獨聯盟日本本部寄給在美的彭明敏，這封求救信在1972年3月為紐約報導全文刊登，謝聰敏也才能獲得保外就醫再次免於一死。不過小林因此被國民黨政府列為不受歡迎外國人，有20多年時間無法入境台灣。這段故事也是在2007年小林重返台灣參加「政治受難者與救援者的相見歡晚會」與謝聰敏重逢時才曝光。

小林投書本報追悼故友謝聰敏的中譯全文：

人生中，每個人與他人的相遇、接觸和邂逅都有各自的故事。

謝桑，您和我的相遇並不是一般社會生活中的那種方式，而是一場極具衝擊性和戲劇性的邂逅。

想起1971年5月初到8月31日的4個月之間，我們在台灣警備總司令部的看守所中共同生活的往事。

特別是我們趁著看守所人員不注意，透過交換小紙條和極為簡短的交談，溝通彼此的想法，並以台灣民主運動同志的身分交心。這是我終生難忘的心靈至寶。

我在8月31日出獄之際，您將攸關生死的求救信託我帶出獄外，至今回想當時的搏命行動，我依舊熱血沸騰、內心澎湃不已。

後來美國紐約時報將您的求救信全文刊出，達成了我對您的承諾，這讓我感到無比喜悅。

感謝您帶給我這愉悅的回憶，您為了台灣民主鞠躬盡瘁，這一路走來辛苦你了，台灣建國未完的工作，請交給我們繼續達成，請您放心、安息。合十。

小林 正成

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法