大港開唱被迫停辦 黃捷：高雄人最後的光榮感蕩然無存

2019-09-14 21:05

〔記者王榮祥／高雄報導〕大港開唱今年停辦，引發各界關切。時代力量高市議員黃捷今透過臉書指出，有心人士刻意抹黑施壓趕跑大港開唱，高雄人最後的光榮感蕩然無存，她認為沒有人卡韓、但韓市府卻卡死高雄。

黃捷表示，聽到大港開唱停辦消息，極度錯愕與痛心，看到國民黨民代、名嘴和藍媒不斷抹黑，更是憤怒，因此向大港開唱主辦單位了解，希望釐清外界質疑。

她說明，首先是補助案、標案傻傻分不清？有人質疑大港開唱沒公開招標程序，根本是混淆標案與補助案的差別，大港開唱是民間自有品牌，從2013年後和市府合作模式是補助案、不是標案，補助案是民間單位自行發想、規劃與執行，並按照政府法規來申請補助，且補助金額不得超過總體經費一半；標案則是政府發想活動，然後公開招標，讓得標的承辦業者詳細規劃與執行，經費全由政府預算支出。

黃捷批評，有些人不做功課，不懂這些基本法規差別，反倒一直指責文化局圖利固定業者，實在令人無言。

其次，大港開唱被質疑花人民血汗錢幫別人養品牌？她看到這個指控，真的啼笑皆非，直言大家講到大港開唱，會想到高雄、還是出日音樂？大港開唱從2006年就在藝文活動還很低迷的高雄開始耕耘，十多年堅持下來，大港成為高雄最驕傲、全國參與人數最多、臺灣在國際上最知名的搖滾音樂祭，也年年為高雄帶來可觀的觀光收入。

黃捷認為，是大港選擇高雄、而不是高雄選擇大港，過去友善的市府願意給音樂人協助，現在市府卻選擇帶著政治眼光處處刁難，這是高雄人的損失。

黃捷也質疑市府刁難意圖明顯、消磨掉音樂人的熱情，儘管高市府稱今年尚未收到申請、並非打壓，但她瞭解後發現，大港開唱可以說是被迫不辦的，通常八、九月是重要籌備期，但主辦單位卻不停準備資料回覆刻意調查，甚至調閱超過十年資料，這些刁難讓主辦方心力交瘁，錯過籌備黃金期，更使他們擔心若明年再和市府合作，不知還會有什麼無法預料的政治干預。

黃捷感慨種種政治動作，已消磨掉主辦單位對大港開唱的使命感，和對音樂純粹的熱情，迫於無奈只能宣布明年不辦。

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