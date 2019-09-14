管碧玲：民進黨拉拔的兩人 變成痛打民進黨不遺餘力的兩人

2019-09-14 19:08

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌昨日表示，有人說若國民黨贏，台灣會滅亡，但但時代力量絕對不會去販賣「亡國感」；時力主席徐永明今（14）日也批評民進黨「一手賣『芒果乾』（亡國感），一手打假球」。民進黨立委管碧玲則在臉書PO文表示，「民進黨拉拔的兩個人，現在變成痛打民進黨不遺餘力的兩個人」。

時代力量新竹市立法委員參選人高鈺婷競選辦公室昨（13日）開幕，徐永明、黃國昌及前時代力量主席邱顯智都到場支持。黃國昌表示，有人說若民進黨贏，中華民國會滅亡；也有人說，國民黨贏，台灣會滅亡。但時代力量絕對不會去販賣「亡國感」，而是在公共政策上兌現選前與選民的承諾。

對於民進黨立委傳出緩推「中共代理人」修法聲浪，徐永明今（14）日在臉書連發2篇貼文表示，「台灣要贏，就不要一手賣『芒果乾』，一手打假球」、「這是什麼高明的策略還是騙術？」黃國昌也表示，「原來『守護臺灣民主』，對這些人而言，只能是選舉時拿來喊的，而不是現在就以具體行動實踐的」！

對此，管碧玲在臉書發文談及怎麼看「時力不賣亡國感」？她表示，「民進黨拉拔的兩個人，現在變成痛打民進黨不遺餘力的兩個人，我必須尊重他們打民進黨，好好辯護就好；但是，我反對他們解構台灣的心防」！

管碧玲指出，心防是國防的一環，真正關心國安的政黨，不會把建設心防當作一種錯誤。在兩岸問題上，模糊心防，符合中國的利益。

管碧玲也說，「芒果乾」是年輕人自發長出來的，「從中國霸權的土壤長出來的」。習進平發動霸權攻擊，難道要乖乖的、靜靜的、頭低低的，不該聲討？「我的看法剛好相反」！2020選舉，「反對習五條」、「反對習送中」，是責任不是私心，不敢扛起責任，才是政治計算的私心。

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