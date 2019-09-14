黃國昌稱時力不賣亡國感 學者李忠憲：論述真是矛盾

2019-09-14 18:46

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌13日出席黨籍新竹市立委參選人高鈺婷競選辦公室開幕活動，他致詞時說，「有人說民進黨若贏，中華民國會滅亡；有人說國民黨贏，台灣會滅亡。」但時代力量絕對不會去販賣「亡國感」。對此，資安學者成大教授李忠憲表示，這樣的論述真是互相矛盾。

黃國昌指出，台灣需要新政治，「有人說民進黨若贏，中華民國會滅亡；有人說國民黨贏，台灣會滅亡。」但時代力量絕對不會去販賣「亡國感」，而是主張要在每個公共政策上，履行選前對選民的承諾與託付，「不能把上屆該做的事情當成這次的政見！」

「從共同發起反服貿電信連署、反中資入股IC設計連署，一直到反晶片身份證，都是因為亡國感。」李忠憲14日在臉書表示，做資訊安全的人，對於危險總是特別敏感，這不是誰販賣給我們，這是求生存的本能。

李忠憲認為，時代力量不販賣亡國感的說法和統獨假議題，以及中國對台灣威脅不存在都是相同的論調，如果是這樣，為什麼還要強調不接受一國兩制的總統候選人？這樣的論述真是互相矛盾。

李忠憲說，民進黨也是我們部分亡國感的來源，怎麼可能會是它販賣亡國感給我們？「如果國民黨和親中勢力再上台，然後讓時代力量表現成為下一個民進黨？我們真的還有這樣的時間、空間和歷史機會？我相信絕對沒有！」

李忠憲也呼籲，請支持反服貿電信、支持反中資入股IC設計的公民，還有他已經畢業住在新竹100個左右的博碩士畢業生，不要支持時代力量，「他們叫我們不要相信自己的判斷和感覺，麻醉我們對危險的感受，減少我們求生存的認知和能力！」

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