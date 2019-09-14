傳綠營有意暫緩「中共代理人」修法 徐永明臉書開砲

2019-09-14 15:41

〔即時新聞／綜合報導〕「中共代理人」修法是立法院新會期重點，不過民進黨立委目前湧現緩推聲浪。對此，時代力量黨主席徐永明今（14）日在臉書連發2篇貼文表示，「台灣要贏，就不要一手賣『芒果乾』，一手打假球」，質疑好不容易立院開議，卻又出現「緩一緩」的聲音，怒批「這是什麼高明的策略還是騙術？」

徐永明批評，為了抵抗中國併吞台灣的野心，反「一國兩制」、反「送中條例」、聲援香港民眾，執政團隊訴求唯有再連任，台灣才能贏，更喊出2020大選是台灣和中國的對抗賽。「只是執政黨別忘了現在仍是全面執政，千萬不要一手賣『芒果乾』，一手打假球，連中共代理人、反併吞滲透等相關修法都想要暫緩推動」。

他直言，尤其反紅媒滲透已是全球共識，就連國安局都曾明確表示，國內有中共「同路媒體」存在，針對這項國安漏洞，時力提出「反境外敵對勢力併吞滲透法案」已通過一讀程序，就等行政院和執政黨提出對案進入委員會啟動修訂法律。

他呼籲，這個會期進步力量仍是國會多數，是立法的好時機，「之前一邊撐香港『反送中』，卻拖延『難民法』，真的不要讓『抗中保台』淪為選舉操作，讓人民失望」。

時力在暑假期間就曾呼籲立院召開臨時會處理反滲透法案，徐永明質疑，民進黨「保台抗中」在整個暑假喊的震天價響，現在好不容易立院開議，卻出現主張中共代理人相關修法「緩一緩」的聲音，這是什麼高明的策略還是騙術？

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