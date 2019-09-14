林佳龍重炮轟韓國瑜、盧秀燕：你們為什麼要撒謊？

2019-09-14 13:51

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今日為台中市長盧秀燕民調吊車尾不平，並要民進黨民代去向前市長林佳龍抗議。林佳龍為此在臉書貼文質問「你們為什麼要撒謊？」並表示，他已卸任台中市長7、8個月執行的首長滿意度調查也可以算到他，甚至是總統府秘書長陳菊頭上？韓國瑜、盧秀燕公然對大眾撒謊，企圖欺騙社會，令人擔憂，這樣的人如何擔當總統大任？

林佳龍在臉書貼文，第一句就問「你們為什麼要撒謊？」他表示，韓國瑜跟盧秀燕分別在這次天下雜誌公布的「縣市長施政滿意度」調查中，名列倒數第一跟第二名，這兩天引發很多討論。

不同的民調機構，甚至是施作時間點及地方特性，首長滿意度起起伏伏很正常，只要認真面對市民，好好做事，對於地方政府的首長們，不用因為民調成績就給予過多苛責。

林佳龍說，但是「我剛剛看到韓國瑜市長來到台中進行選舉造勢，竟然說他跟盧秀燕人兩人施政滿意度是2018年的資料，『民進黨的人應該要到總統府找秘書長陳菊、到交通部找林佳龍去抗議。』」

林佳龍質問韓國瑜，「在我已經卸任台中市長7、8個月執行的首長滿意度調查，也可以算到我，甚至是陳菊秘書長頭上？」

他痛批，韓國瑜、盧秀燕市長兩位面對這份民調，公然對大眾撒謊，企圖欺騙社會，令人擔憂，這樣的人如何擔當總統大任？

林佳龍附上天下雜誌日前聲明的連結，並強調，「我真的不想針對一份民調有過多批評，但是，可不可以請2位市長好好做事，不要撒謊，好嗎？」

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