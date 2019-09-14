韓國瑜促向林佳龍抗議 民進黨中市議員批：誤導民眾、不知檢討

2019-09-14 14:18

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今日到台中市造勢，並為台中市盧秀燕民調吊車尾抱屈，要台中市民進黨民代去交通部向前市長林佳龍抗議。民進黨市議員陳淑華、江肇國則抨擊韓國瑜誤導民眾、模糊焦點、不知檢討，未來滿意度將繼續探底。

韓國瑜在台中市北屯區紫微宮參拜後，向支持者表示，日前天下雜誌公布民調，盧秀燕倒數第2名，但該民調是用2018年的資料，當時盧秀燕只當7天的市長，因此，他建議台中市民進黨民代到交通部向前市長林佳龍抗議。

對此，民進黨台中市議員陳淑華表示，天下雜誌已經澄清「縣市長施政滿意度調查」是以今年7月18日到8月22日民調為準，韓國瑜還要「硬ㄠ」，她發現韓國瑜習慣以話術誤導民眾、模糊焦點，不肯虛心檢討、不願面對問題，這樣的人未來如何處理國政，如果當選總統，國政將會「當機」。

市議員江肇國指出，今天的韓盧同台與其說是選舉造勢，不如說是取暖大會！全國倒數第1、2名的市長彼此安慰，說天下雜誌的調查是去年資料，墊底的應是陳菊跟林佳龍，這個解讀跟全民認知完全不同，簡直是在「自我催眠，不知檢討」！

江肇國呼籲，既然2位市長已在多份民調中敬陪末座，就要更用心市政，多向第1名的屏東縣長潘孟安學習，不要誤解民調，漠視缺失，否則滿意度只會繼續探底，讓台中、高雄受害！

臉書社團「盧秀燕秀下線」則製作圖卡，貼出天下雜誌的澄清新聞稿，並抨擊韓國瑜在神明前「說謊講幹話」、「白賊嚎洨」。網友紛紛留言說，「可能看不懂中文吧」、「假如有幸讓他當選，真不知要如何教育下一代」、「垃圾惜垃圾」。

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