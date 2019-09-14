韓國瑜訪中市宮廟：神像、門神、雕刻 都有豐富的中華文化

2019-09-14 13:49

〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨總統參選人韓國瑜，今天在台中市長盧秀燕、黨籍立委陪同下，參拜北區明德宮天聖堂，他說，明德宮很靈驗，「每一個神像、每一個門神、每一個雕刻，都有豐富的中華文化、宗教文化蘊含在裡面」，他強調，「總統我們贏，立法院我們（國民黨）過半，就一定能國泰民安」。

韓國瑜參拜明德宮後說，他知道神明非常靈驗，每一個神像、門神、雕刻，都有豐富的中華文化，宗教文化蘊含在裡面，他向神明祈禱國泰民安、風調雨順。

不過，韓國瑜語鋒一轉說，他對這8個字有不同解釋，也了解到一些問題，風調雨順是老天爺的事情，例如他前兩天次想到台中，都遇到颱風，至於國泰民安，是要靠自己，國家是否安泰、安全，人民過得安心有錢，這個要靠自己，國泰民安的辦法，就是2020年1月11日，就在你手上神聖的一票，拜託大家全力支持國民黨台中的立委候選人，「讓他們全壘打，總統我們贏，立法院我們過半，就一定能國泰民安」。

明德宮天聖堂創立於1970年代，前殿（主殿）祭祀三聖恩主公、關聖帝君、孚佑帝君、司命真君等神明，1990年建立儒、道、釋三教合一的三教殿，亦有台灣唯一的「三曹對案直轄鸞堂」，並設有「明德金蘭救濟會」，從事社會救濟工作與刊物發行。

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