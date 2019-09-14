中共代理人修法綠營湧現緩推聲浪 排除規範台商

2019-09-14 10:07

〔記者李欣芳／台北報導〕「中共代理人」修法是立法院新會期藍綠攻防焦點，不過，民進黨立委目前湧現緩推聲浪，民進黨知情人士今天表示，估計立院本會期實際開會只有2個半月，可能來不及處理中共代理人修法，民進黨團書記長李俊俋表示，黨團幹部與陸委會討論過，意見不太一致，不過，雙方有共識，中共代理人的規範不涉及台商，至於黨團內部對這項修法的看法也會有差異，下週一將召開黨團大會討論。

兩岸議題牽動明年總統大選選情，黨內知情人士說，民進黨內部有一派聲音主張中共代理人相關修法「緩一緩」，加上這會期時間緊迫，應該把必要處理的事情，例如明年度中央政府總預算案先處理完，目前黨籍立委對本會期是否三讀完成這項修法見解不一。

李俊俋表示，黨團幹部經與陸委會討論，有關中共代理人的修法，有3點共識，一是不會訂立專法，而是修正兩岸人民關係條例，二是不會採登記制來認定，三是中共代理人的規範不涉及台商。

蔡英文總統曾表明盼立法院新會期完成中共代理人的修法，嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害國安的政治宣傳、發表聲明，參加中共所舉辦的會議。不過，有關中共代理人如何界定，難度不小，引發台商疑慮，藍營也強烈反彈。

有關中共代理人的修法，目前是由民進黨團草擬版本，行政院則並未提院版，政院已表明此案將尊重立院黨團的討論。

據悉，陸委會先前與民進黨團幹部討論時，雙方對於中共代理人的定義與範圍要界定到什麼程度有不同意見，事涉複雜，黨內有人主張宜審慎處理，不急於本會期推動修法。

李俊俋說，新會期的時間非常短，要先進行行政院長施政報告、施政總質詢，還有軍購的特別預算案要處理，另外還有中選會委員的人事同意權案等，太多事情卡在一起，這會期既定時程只到12月，且明年1月11日又要大選，開臨時會的可能性不高，時間因此很緊。

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