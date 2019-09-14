台美關係再升溫！ 雙方簽署保障旅外國民權益備忘錄

2019-09-14 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕我駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會（AIT）13日簽署「台美有關部分領事職權諒解備忘錄」，將台美雙方的領事通知及領事探視權等領事協助職權制度化，保障旅居對方國家的雙方人民權益。

駐美代表處今天表示，13日駐美副代表黃敏境與美國在台協會（AIT）執行理事羅瑞智（John Norris）簽署備忘錄，美國國務院領事事務局副助卿金恩（Karin King）及台灣協調處長拉森（Ingrid Larson）等多位美方官員均出席觀禮。

依據這份備忘錄，未來如果台灣人在美國被逮捕拘禁，美方執法單位必須立即主動告知當事人享有領事探視權，並「視當事人意願」向我方進行通報。如果台灣人在美亡故，以及為符合在美國的未成年或缺乏完全行為能力的台灣民眾利益而指定監護人或受託人的案件，美方也將於獲悉後立即通報我駐美相關各處。基於台美雙方互惠原則，相關規定也適用於在台灣的美國國民。

駐美代表處指出，簽署這份備忘錄，有助於加強領事通報及探視，以更加即時且有效執行領事職權，可對雙方旅外國人權益提供更好的保障。今年適逢「台灣關係法」立法40週年，台美建置領事事務合作機制，進一步彰顯雙方基於自由、民主與人權價值的恆久夥伴關係。

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