韓國瑜嗆聲「自簽罷免書」 鄉民打臉：只會說而已...

2019-09-14 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨中秋夜看直播，提到有團體要罷免他，氣噗噗嗆聲「你要罷免放馬過來，我做得不好自己會簽！」不過，韓國瑜的講話，網友們並不買單，網友批評韓講一堆話，結果還是沒有簽罷免書，「有罷免意願就快辭職好嗎，戲演成這樣」。

韓國瑜昨晚在直播上表示，高雄市長才做3、5個月就提出罷免，為什麼不從我在娘胎裡就罷免我？這些人不曉得韓國瑜的個性，他做得不好，韓國瑜本人簽字罷免自己，接受市民公平裁判，「這些人完全以為韓國瑜是小孬孬，我是開大門走大路，你要罷免放馬過來，我做得不好自己會簽！」

韓國瑜還說市府官員幾個月來做到快爆肝，大家沒日沒夜在幹，卻要罷免，「我就直接面對他們，我絕對不是鬼鬼祟祟，有什麼事情，面對面談。」

PTT網友不領情韓的言論，批評韓只會出一張嘴，「直播沒簽只會說」、「局處首長都爆肝，自己都睡到中午」、「有罷免意願就快辭職好嗎，戲演成這樣」、「自己罷免自己就是辭職啊，說這麼多」、「自己辭職不用一年，笑你不敢」、「自己拿離職單吧你！不要浪費社會資源」、「記得號召韓粉一起簽喔！」、「你自己有爆肝經營市政嗎？」、「將帥無能累死三軍」、「高雄公務員可憐」、「你都睡到中午，底下的人當然沒日沒夜」。

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