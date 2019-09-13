不爽罷免！韓國瑜氣噗噗「為什麼不從我在娘胎裡就罷免我？」

2019-09-13 21:40

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜在中秋夜開直播，又提到有團體要罷免他，氣噗噗的批評「是為了打擊韓國瑜威信，給你漏氣，完全是政治運作」、「你為什麼不從我在娘胎裡就罷免我？」

針對高雄發起罷免行動，韓國瑜今晚再度氣噗噗的說，按照選罷法，1年以上才能罷免，這些人敲鑼打鼓要罷免市長，根本於法不合，「是為了打擊韓國瑜市長跟團隊威信，給你漏氣，完全是政治運作！」。

韓國瑜強調，凡是市政府做任何事情，都是不停被潑糞，他不斷擦亮高雄市三個字，「但有一批人對高雄不停潑糞，讓你變得黯淡無光」，罷免動作完全是政治動作與政治算計，非常無聊。

韓國瑜愈講愈氣說，滿了1年提罷免，他沒話講，「做了3、5個月就提出罷免，這什麼意思？你為什麼不從我在娘胎裡就罷免我？」非常無聊，這些人就是要讓你漏氣，讓你衰。

韓國瑜表示，他們不曉得韓國瑜的個性，他做得不好，韓國瑜本人簽字罷免自己，接受市民公平裁判，「這些人完全以為韓國瑜是小孬孬，我是開大門走大路，你要罷免放馬過來，我做得不好自己會簽！」

他又說，他在市政府開會，一大堆民進黨民代在外面叫囂，通知記者「要罷免」，他就直接下去，結果他們全傻了，第一句話說「市長你不是在開會？」

韓國瑜斥說：「他們抓我開會時間，在外面敲鑼打鼓罷免，萬萬沒想到韓市長本人來了！」

韓國瑜又細數市府官員幾個月來爆肝的政績，大家沒日沒夜在幹，卻要罷免，「我就直接面對他們，我絕對不是鬼鬼祟祟，有什麼事情，面對面談。」

中秋節韓國瑜也有感而發的說，台澎金馬中華民國，是屬於2300萬人安身立命的土地，希望台灣政治恢復寧靜、祥和，社會一團和氣，經濟蒸蒸日上，民眾能在中美貿易戰下，平安過好日子。

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