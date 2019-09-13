與何韻詩對談 林昶佐：怎能放棄香港？

2019-09-13 17:52

〔記者鍾麗華、彭琬馨／台北報導〕香港民運歌手何韻詩和無黨籍立委林昶佐今天在「奧斯陸自由論壇」同台，林昶佐笑稱，這是兩人第一次在非音樂場合同台。他表示，當香港人還在努力，「怎麼可以放棄香港？」我們應該做的是，與他們站在一起，並呼籲9月29日的撐港大遊行，台灣人一定要站出來。

何韻詩今天在論壇演講後，與林昶佐對談，並揮舞由旅居澳洲的中國異議藝術家巴丟草創作的連儂牆旗，並且播放有香港新國歌稱號的「願榮光歸香港」，獲得熱烈掌聲。

林昶佐強調，看到香港人以勇氣與智慧來對抗中國獨裁政府，他想對香港人說聲「感謝」。香港朋友在困境下，仍不斷往前進、不斷翻新行動來對抗，他相信，不只是台灣人、世界上的許多朋友，看到香港人還在努力，「我們怎麼可以放棄？」

林昶佐指出，近年來中國時常透過香港中介、轉手，向民主國家輸出經濟、科技等來進行滲透，讓許多國家非常憂心，因此也出現一種聲音，就是希望把香港的特殊地位取消，定義為一般中國城市，降低對香港的關注與支持，甚至要撤資、撤僑、減少觀光旅遊。這雖是面對中國的一種對抗方式，但等於也是在放棄香港。

林昶佐在會前受訪時表示，台灣與香港都在東亞第一線面對獨裁政府，對此更是責無旁貸，因為「台灣人民為香港發聲，就像為自己發聲一樣」；林昶佐說，比起其他支持香港的國家，台灣的不一樣在於幫助香港就像在幫自己，這是台灣責無旁貸的事。

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