不吐不快！ 藍委PO千字文怒轟郭台銘

2019-09-13 18:05

〔記者蔡淑媛／台中報導〕鴻海集團創辦人郭台銘昨天宣布退出國民黨，只差正式宣布獨立參選，挺韓藍委沈智慧今天在臉書PO文《目睹郭台銘從凝聚團結到翻臉不認帳》，質問郭台銘「到底憑什麼指責中常委」，批評郭先為國民黨拉開「凝聚大團結」的序幕，沒想到選輸後翻臉不認帳，「關公的臉會不會更紅了呢！」

郭台銘的發言人說，「郭台名沒有對不起國民黨」，沈智慧回批，應該要糾正為「國民黨沒有對不起郭台銘」，她說， 「國民黨從頭到尾沒有對不起郭台銘！」

沈智慧一開頭就說，「文長慎入，但我實在是不吐不快」，她寫了1千多字，先說初選前目睹郭台銘現身中常會，收下吳郭義頒發榮譽黨員證書、鞠過躬後，在中常會上說，「希望國民黨能辦總統黨內初選，不要用徵召，若是國民黨辦理總統黨內初選，他願意報名參加」、還說「若是初選他勝了，大家支持他，若是初選敗了，是他努力不夠，他願意支持初選勝利者。」讓她聽了很感動。

可是郭台銘參選資格不符，「榮譽黨員」不是「黨員」，不具代表黨內總統初選的資格，還有黨齡期限問題，沈智慧說，這些被郭辱罵「一群迂腐的中常委們」提議修改初選相關辦法，為郭量身打造了國民黨總統初選辦法，讓他如願參加，讓國民黨透過民主程序，產生最強的候選人。

沈智慧說，郭台銘卻始終不簽署遵守初選結果切結書，5名初選參選人也只是郭沒簽，「似乎預先為『不服輸、選到底』埋下了伏筆」，試問郭「沒有參加初選，怎麼有舞台走上參選之路」，質疑郭心中的盤算是不是「贏了就可以要求其他參選人遵守黨的切結書」、「輸了，就不認帳！」

最後沈智慧說，從一開始以為郭的出現，為國民黨拉開「凝聚大團結」的序幕，沒想到選輸後翻臉不認帳，認為「政治無他，唯真不破」，真的假不了，假的也上不得台面，身為挺韓藍委的她再次呼口號固韓粉。

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