中選會受理總統連署登記首日 法師、前十大槍擊要犯都來了

2019-09-13 15:53

〔記者黃欣柏／台北報導〕今是中央選舉委員會受理總統連署登記的第一天，雖然鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平及台北市長柯文哲等大咖尚無動作，但包括「喜樂島聯盟」決策委員歐崇敬、曾參與今年台北市第二選區立委補選的陳源奇及號稱首位出家人參選總統的釋悟善禪師等人均現身領表參戰，讓2020總統大選更顯得熱鬧滾滾。

據了解，今天搶頭香領表的釋悟善，其實是一名韓國華僑，現年59歲、本名黃多玉的他，在參選宣言中聲稱自己近12年來已自掏腰包逾1億元幫助他人，且曾不顧危險上國道「搶救一隻雞」，本次希望透過「買空、移空、整空」六字心法讓台灣再造經濟奇蹟。

除了釋悟善，今領表的還有隸屬全民無黨聯盟的陳源奇，曾於2005年間當選過任務性國大代表的他，今年在台北市第二選區立委補選中僅拿下89票，以最低票落選。不過他最為人所知的參選紀錄，應是1995年參與馬祖立委選舉，當時他僅拿下5票，至今仍是馬祖中央級選舉最低票紀錄。

此外，上週曾在YouTube頻道上預告參選的「喜樂島聯盟」決策委員歐崇敬也前往中選會領表。據了解，歐原本將接受喜樂島徵召參選新北市第一選區立委，但他不滿喜樂島至今未推派總統候選人，因此決定自行登記連署。

除了釋、陳、歐以外，前10大槍擊要犯、「虎山雙屍命案」主嫌藍信祺也傳出在今天領表登記連署。據了解，藍男在2011年、2015年都曾登記連署，但第一次因資格不符遭駁回，第二次則連署未達法定人數，保證金均遭沒收。

根據中選會規劃，今天至9月17日可進行總統、副總統被連署人登記，9月18日中選會將公告符合資格的被連署人，並於11月13日公告連署結果。

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