分手不快樂！郭台銘退黨 國民黨播昔日談話影片嘲諷

2019-09-13 15:39

〔記者施曉光／台北報導〕曾經參加國民黨總統初選落敗的前鴻海董事長郭台銘，昨天宣布退出國民黨，國民黨中央繼昨日聲明抨擊郭台銘欺騙孫中山、蔣中正、蔣經國等幾位已經死去的領導人後，今天在官方臉書播出剪輯郭台銘在4月17日領取黨員榮譽狀，以及5月13日「吳郭會」後記者會的公開談話影片，小編並以極度諷刺的口吻寫下，「郭董，你曾說：會盡全力支持，經過黨初選制度產生的候選人！現在呢？」

文中還寫到，「貴為榮譽黨員的郭董，小編相信你懂主席與中央為了此次初選的辛勞，也相信你不會就這樣離開黨，做出對黨不利的事，結果，你給我退黨！」

國民黨在官方臉書貼出的簡輯影片內容，分別為郭台銘當初在領取榮譽黨員狀後宣示如果輸了初選，表示自己努力不夠，一定盡全力支持黨初選制度所產生的候選人，以及「吳郭會」後記者會上表示自己不是一個副手的適合人選，也不適合做參謀，但他會用各種方法協助勝出的人。

國民黨文傳會昨天則聲明，「既知國民黨難如其意，卻欲藉參選總統重返國民黨，並有模有樣的接受『榮譽黨員』之殊榮，當時他分別向總理孫中山、總裁蔣中正以及前主席蔣經國遺像，共行了9個禮，難道他是在欺騙死去的領導人？還是放煙幕迷惑了全國人民？要選就選吧！何苦演出這段戲。」

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