央視中秋晚會 3藝人被冠「中國台灣」上台演出

2019-09-13 15:16

〔即時新聞／綜合報導〕日前傳出林志玲與丈夫AKIRA將於中國央視的中秋晚會上同台演出，引發議論。央視公布節目單後，2人似乎因AKIRA的日本籍身份而「被消失」。不過細看名單，晚會中依然將有3組藝人被冠上「中國台灣」名號，上台演出。

中國央視今（13）日凌晨於微博公布中秋晚會演出名單，除了林志玲與AKIRA已經消失以外，另外還可見到有陳彼得、歐陽娜娜、蔡琴等3名藝人，被冠上「中國台灣」名號並將上台演出。

據節目單資訊，央視中秋晚會將於今晚8時至10時於央視多個頻道播出。

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