反擊韓國瑜「裡子外交」 蔡總統：外交需要國際視野來處理

2019-09-13 10:32

〔記者蔡亞樺／台北報導〕身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜昨在臉書直播開講「外交政策」，提出「裡子外交」三部曲，包括產業有保障、醫療有大愛和青年有舞台。對此蔡英文總統今早受訪時提出4點方向回擊，蔡表示，外交不是所謂裡子面子的問題，外交是實實在在、具高度挑戰的工作，需要國際視野與足夠歷練的人處理。

蔡英文總統今早前往北市士林區海光宮參拜，參拜前接受媒體聯訪。媒體問到有關索羅門群島政府有提到跨黨派建議9月前與中國建交，韓國瑜批外交沒進展，對此蔡英文表示，索羅門群島還在進行中，過程中當然有各式各樣的意見，但對我們邦交國都是真情誠意的相待，對邦交國在經濟發展或人民健康照顧、產業發展都是盡心盡力協助。

蔡英文也重話表示，外交不是裡子或面子問題，而是實實在在高度挑戰，需要國際視野、足夠歷練的人來處理。

蔡英文提出四點方向，第一點，對中華民國來說，外交很清楚要跟國際共享普世價值，結交更多朋友，在很多議題上，一起讓這種價值影響更多人，遇到問題也會有朋友替我國發聲、捍衛我們的價值。

第二點，蔡英文說，做為區域的一份子，必須善盡區域和平穩定的責任；第三是對需要幫助之國家，尤其是邦交國，必須真心對待，照顧他們的人和產業等；最後一點，全球佈局上，台灣企業需要全球商機。

蔡英文強調，這幾點都是過去幾年蔡政府持續在做，未來也會繼續努力的方向，獲得國際上更多肯定，國際朋友也越來越多，這樣的外交方向才是全民最大的期待。

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