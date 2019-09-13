韓國瑜連這家民調都墊底 韓粉怒嗆「假新聞」

2019-09-13 09:31

〔記者葛祐豪／高雄報導〕根據《旺旺中時》艾普羅今天公布民調，韓國瑜在一對一情況下，支持度大輸蔡英文12.4％，三腳督情況下也是墊底，讓韓粉相當驚訝，怒批「旺旺中時被郭董收買？」

對此，韓國瑜陣營表示民調起起伏伏，尊重各家民調調查，會持續努力爭取選民認同。

近期多家媒體陸續公布總統民調，蔡英文均領先韓國瑜，有些差距甚至達10個百分點以上。已許久未公布民調的《旺旺中時》艾普羅，今天也公布的最新總統民調，如果韓國瑜對上蔡英文，蔡將以38.1％勝過韓的25.7％，差距高達12.4個百分點。

若是郭台銘退出國民黨且與柯文哲合作、由郭台銘出馬競選，韓、蔡、郭三人支持度分別為蔡29.1％、郭25.9％、韓22.8％，韓國瑜也是墊底。

由於媒體發布的民調，普遍有親藍或親綠的機構效應，但是連一向被視為最挺韓國瑜的《旺旺中時》民調，韓國瑜都慘敗，讓網友與韓粉都相當驚訝。

有韓粉留言說：「假新聞，出征中時， 寸草不留」、「中時記者是幼稚無知嗎，這種假民調也敢拿出來刊登，濫竽充數的記者應該開除！」、「旺旺中時被郭董收買？」

中時指出，調查訪問日期為9月10、11日，有效樣本1344人（市話676、手機668），在95％信心水準下，抽樣誤差為±2.7個百分點。

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