代表時力參選汐止立委 賴嘉倫：盼爭取黃國昌選民支持

2019-09-12 17:49

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量今舉行記者會，宣布提名黃國昌國會辦公室主任賴嘉倫參選新北市第12選區立委。賴嘉倫說，這個選區不是光靠某陣營的選票就會贏，要贏得選舉，就要想辦法爭取支持黃國昌的選民，同時也要爭取沒有出來投票的選民的支持；黨主席徐永明說，未來若民進黨在此區提出人選，還是會在黨對黨的架構下討論選區的合作或對談，徐永明並說，目前兩黨對談的進度「看起來是時力比較積極」。

民進黨提名策略小組10日開會，討論目前尚未提名的艱困選區，其中新北市汐止區可能由前立委賴勁麟、林昶佐國會辦公室助理賴品妤出戰。時代力量今則提名黃國昌國會辦公室主任賴嘉倫參選原黃國昌選區。

賴嘉倫說，與黃國昌一起工作的這幾年，讓他體悟到不能再讓過去舊政治綁架，因此決定站出來投入選戰，下月將在汐止設立競選辦公室，未來也會陸續在金山等地設置據點；賴嘉倫表示，台北縣升格為新北市後，多數資源都放在新北的西半邊，汐止等地「幾乎像孤兒」，未來會著重財政收支劃分法，盼能打破過去以台北市思考為主的直轄市思維。

針對民進黨可能提名賴品妤出戰汐止，賴嘉倫說，她是優秀的年輕人、很有想法，尊重其他政黨的提名安排，不過賴嘉倫也強調，此選區不是光靠單一陣營的選票就會贏，未來除要想辦法爭取支持黃國昌的選民，轉化為支持自己的選票，也希望能爭取沒有出來投票的選民支持。

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