社工明年萬人加薪 最高領44K

2019-09-12 13:45

〔記者李欣芳／台北報導〕政府積極營造全國社工們更友善的職場環境，衛福部首度進行社工薪資制度化，不只調整公部門社工補助，民間單位社工也從定額補助改成依不同等級補助，社工員第一年聘用最高有機會領到44K，預計逾萬人受惠，新制明年元旦上路。

衛福部社會救助及社工司司長李美珍今天向行政院會報告「建立社工專業人員薪資制度專案」。衛福部表示，建立社工專業人員薪資制度，是為了讓社會工作專業人員能安心工作，今年6月18日行政院核定公部門社工薪資調整，調高專業加給表及薪點折合率，同時為照顧在民間單位與我們一起打拚的社工人員，再於9月2日核定調整補助民間單位社工人員薪資採階梯式之專業服務費，年資加給可加至7年，鼓勵專業久任；同步調高補助雇主應負擔費用，由每月補助1000元，調高每月補助5000元。

衛福部指出，這是國內推動社會福利政策有史以來，第一次進行整體社工薪資制度化，不但讓社工人員可預期個人薪資，並且對專業具鼓勵效益，為社會工作專業制度發展奠定重要的里程碑。

目前針對接受政府補助或委託案的民間單位社工，是採取定額補助，社工員固定3萬4000元、督導3萬8200元，若是碩士、有證照、有專科證書，或是依社工執行風險業務等級，可望各再增加1000元至2000元。衛福部決調整為以薪點計算方式，申請衛福部補助計畫聘用的社工，專業服務費280薪點計算，新制度以第一年聘用為例，社工人員最高為4萬4892元，年資部分得依考核調階，調增至第7階，最高達5萬1875元。

至於公部門社工薪資調整，以正式編制之社會工作職系社會工作人員以6職等本1的公務員為例，修訂第一年調整金額1810元至3000元；約僱及聘用社會工作人員以初任一般性社工296薪點及保護性社工312薪點為例，調陞金額1569元至3000元。且每年依考績晉陞薪點再增加薪資。估計公部門及民間單位社工總受益人數為1萬682人。

主持院會的行政院長蘇貞昌表示，蔡政府上任後，致力提高國人薪資，除今天提報的社工薪資調整案，上週院會提到的照服員薪資調高，政府更連續4年調漲勞工基本工資，另外，107年的軍公教調薪案、108年的中央機關臨時及派遣人員調薪案，還有這3年來，對於軍職、警消、海巡、教育人員各項加給的調高，無非是希望讓國人所得持續增加，刺激消費，帶動經濟成長，產生正向循環，政府會為國人創造更美好的生活，也請大家一起加油。

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