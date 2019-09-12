郭台銘退黨》蔡陣營：榮譽黨員說國民黨迂腐 格外諷刺

2019-09-12 11:37

〔記者蘇永耀／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘確定退出國民黨，為參選總統做準備，蔡英文總統競選陣營今日對此情勢發展，仍謹慎以對並加以關注，蔡陣營發言人阮昭雄認為，國民黨的分裂，是中國國民黨的家務事，我們不評論國民黨的家務事。郭先生是國民黨的忠貞榮譽黨員，畢竟過去國民黨候選人競選時，郭先生都是大力讚賞支持背書，如今退出國民黨，而且一個國民黨榮譽黨員說國民黨迂腐，確實也格外諷刺。

阮昭雄並說，只是外界不太懂，既然覺得國民黨這麼糟，當初郭先生又為何要參加初選爭取代表國民黨？

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