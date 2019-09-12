郭台銘退黨》是否參選總統？ 郭仍不表態

2019-09-12 11:37

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘今（12）日透過幕僚宣布退出國民黨， 但對是否參與2020總統大選，仍堅持不表態。

郭台銘若要參選，他已經婉拒其他政黨提名，若要獨立參選，9月17日就是申請為總統被連署人的最後期限、9月19日連署正式起跑？郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜仍不表態郭台銘是否參選，僅表示，「9月17日前會給大家答案。」

在發布退黨聲明後，媒體問道，「（國民黨內）蠻多人力挺郭台銘？」蔡沁瑜表示，不方便對此置評，但這些人大家自己心知肚明 ，有多少人是人在曹營心在漢。」

國民黨立委反彈聲浪、中常委喊話，也是郭董退黨原因之一？蔡沁瑜說，「這份聲明裡面，重回國民黨就是為了一個初衷，沒想到這個政黨毫無改變，想法依舊迂腐，因此今天表達立場。」

媒體提問，今日31位中常委在三大報刊登半版廣告，連署希望郭台銘回黨團結、尊重黨籍提名人制度，前總統馬英九的簽名就在第一個，當初是馬英九勸進郭台銘參選，郭決定退黨，郭、馬聊過這件事嗎？蔡沁瑜說，「這是郭台銘先生的個人決定和意志，跟馬前總統無關。」

蔡沁瑜說，「郭台銘退黨，這是這麼長久以來，心境的表達」，媒體詢問，之前郭台銘有幫忙國民黨度過難關，中常委姚江臨昨日公開表示錢已還清，蔡沁瑜對此表示，不對這件事回應。僅強調，現狀與郭台銘當初回國民黨的理念完全背道而馳，對於最後選擇退黨，表達遺憾、痛心。

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