剝柚大賽！羅致政下戰帖 吳怡農徒手「剖」柚大秀肌肉

2019-09-11 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕中秋佳節將近，立法委員羅致政今（11）日在社群平台Instagram上進行「30秒徒手剝柚子挑戰」，並點名即將代表民進黨參選台北市立法委員的吳怡農接受挑戰，沒想到特戰隊退伍的吳怡農竟徒手連皮「剖開」柚子、大秀肌肉，一旁的同事不停笑場，吳怡農也「凸槌」不小心將柚子掉在地上，高度「反差萌」吸引眾網友觀看。

本週五（13）即為中秋節，民進黨新北市第7選區立法委員羅致政今（11）日也應景在社群平台Instagram上進行「30秒徒手剝柚子挑戰」，只見羅委員「乖巧地」一葉一葉剝去柚子皮，最後點名即將參選台北市第3選區立法委員的吳怡農應戰。

晚間吳怡農接下挑戰，也在IG上PO出自己剝柚子的影片，但沒想到「特戰隊」出身的他，竟徒手將柚子直接「剖開」，大秀肌肉讓一旁的同事不停笑場，直問：「有人這樣剝柚子的嗎？」最後吳怡農雖然挑戰成功，但也「凸槌」讓柚子掉在地上，滿身肌肉卻又不時偷笑手滑的超級「反差萌」吸引許多網友觀看和留言。

網友紛紛在吳怡農的影片下方留言道：「想當柚子」、「另類剝柚法」、「比麻豆出產的王（定宇）委員還厲害」、「剝柚子也可以這麼帥」、「連剝個柚子也這麼好看（暈眩）」、「手勁真強！」

相關影片請見：

（羅致政下戰帖）

在 Instagram 查看這則貼文 羅致政（@lo.chihcheng）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 10 日 下午 11:21 張貼

（吳怡農接戰帖）

在 Instagram 查看這則貼文 吳怡農（@nong.taiwan）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 11 日 上午 5:38 張貼

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