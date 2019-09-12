支持韓國瑜拚選舉！挺韓名嘴：高雄給副市長頂著 夠了啦

2019-09-12 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜帶職參加2020總統大選，到處拚選舉引起不少議論，韓國瑜10日也為了參加造勢活動，特地請了事假提早北上，對此挺韓媒體人陳揮文大讚韓國瑜展現誠意調整行程，還說，「高雄今天有什麼天大地大的事情，叫副市長李四川頂著啊！夠了啦！」

國民黨10日在台北市舉行中國國民黨「2020勝選暨黨台北市里長服務促進會授證典禮」，9日發出通知，馬英九晚上6點30分到35分蒞臨致詞，而韓國瑜則在晚間7點30分抵達會場；之後的規劃提早了不少，韓國瑜在現場的時間改為6點到8點，馬英九則改成6點25分到、6點30分致詞。

韓國瑜為馬英九改行程一事，也一併提早行程，特地請事假2小時，下午3點55分搭高鐵北上，此舉讓陳揮文大讚是展現誠意，大喊「這樣做就對了啦」、「韓國瑜做對的我們要鼓勵鼓掌」。

陳揮文繼續說，「高雄今天有什麼天大地大的事情，叫李四川頂著啊，葉匡時、陳雄文都可以，這三個副市長都非常不錯，一個當過行政院秘書長、兩個當過內閣的部長」，他接著大手一揮說，「夠了啦！」話鋒一轉，他開始問起，「鄭文燦、黃偉哲、侯友宜的副市長是誰？」並稱讚韓國瑜讓高雄已經變成全國的焦點。

《觀點│陳揮文時間》影片

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