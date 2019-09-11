賀德芬回應不告小英 扯「台大法律系總不能把總統教好」

2019-09-11 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕台大名譽教授賀德芬日前引用台裔美國學者林環牆撰寫的報告，指總統蔡英文的博士學位作假，蔡英文4日控告賀德芬妨害名譽。對此，賀德芬稍早在臉書回應不告小英的4大理由，直呼「是台大法律系的錯，總不能把總統教好」，引發網友撻伐，紛紛留言「不要欺人太甚」。

賀德芬今（11）日在臉書表示，經過幾天的沉澱思考，必須向關心者報告不告蔡總統的4大理由。第1點，她和蔡總統都同樣出身自台大法律系，屬學長妹關係，縱使蔡總統不曾上過她的課，也情屬師生。賀嗆，當了總統的學生可以無仁，要以司法將老師入罪，製造寒蟬效應，來箝制言論，蔡總統自對歷史負責。「老師不能無義，與之對薄公堂。」

賀德芬指出第2點，「政治人物動輒以司法為個人的遮羞布，以按鈴申告作為表演舞台。」在司法公信力不彰，司法又在其權勢掌控之下，只是更加耗損司法威信，浪費國家司法資源。我終身為法律人，不忍陷司法於不義。

賀德芬提到第3點，現任總統在憲法保障下，除內亂外患罪以外，享有司法豁免權。她並無意陷蔡總統於牢獄之災，只求維護學術真實，確保元首誠信。賀強調，定當準備齊全所有證據資料，全力配合，必要時她會主動報到。

賀德芬強調最後一點，台灣的總統，不需對立法院負責。從行政，司法，考試，監察的人事，連立法院也透過黨內立委分配權力的掌控，幾乎是由其欽定。對可受公評之事，依刑法310條規定，為善意之評論本在法律保障範圍之內。更何況已言明：行為人有相當理由確信其為真實者，即不能以誹謗罪之刑責相繩。

賀德芬直呼，「是台大法律系的錯，總不能把總統教好」。賀認為，蔡總統從未讀過著作權法，乃至限制別人閱讀、引用、摘述總統經世巨著。剛好，她在台大正是教這兩門課，她願概括承受作為老師的責任，無條件幫總統補上這兩門課的知識。以免總統再犯下倒推台灣民主的歷史罪過!

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