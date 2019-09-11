韓國瑜滿意度吊車尾 她轟韓「讓高雄人失望，捶心肝！」

2019-09-11 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕《天下雜誌》昨（10）日公布2019縣市長滿意度民調，高雄市長韓國瑜滿意度吊車尾，為全台縣市長最後1名。對此，民進黨立委劉世芳今日在臉書發文，以「各位看官，先別急！」為題發表看法，她認為，韓國瑜不檢討，反推到前朝、爆肝拚市政的說法，令高雄人失望，捶心肝！

劉世芳今日在臉書發文指出，「天下雜誌所做的2018年客觀指標高雄市6都第2名，僅次於台北市！然而全台縣市首長的5項滿意度及重視度調查，韓國瑜市長拿到42.9分，不僅為6都最低，更是全台縣市最後1名。」

對此，她認為，是韓國瑜市長滿意度低落拖累到「全台縣市首長的5項滿意度及重視度調查」。劉世芳點出天下雜誌所做5項調查結果，「高雄施政力43.4分、高雄環境力47.3分、高雄文教力46.1分、高雄社福力44.0分、高雄經濟力42.1分。」

劉世芳表示，「這5項調查與市民生活息息相關，也是韓市長上任9月後民眾最深的感受！現在自己不檢討，反推到前朝，到底又是誰的問題？」劉強調，韓國瑜表示他「爆肝拚市政」?她卻認為，「努力拚市政」的99％的都是文官。

最後劉世芳轟韓國瑜，「令人要掉涙不捨的是有官員被視為前朝遺孽不受信任！爆肝拚市政都是兢兢業業的市府公務員，不是你！」並強調，「韓市長爆肝選總統才令高雄人失望，捶心肝！」

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