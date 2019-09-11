遭質疑護航陳明文300萬元 蔡碧仲：只是玩笑話

2019-09-11 17:03

〔記者黃捷／台北報導〕立委陳明文遺失300萬元現金風波，曾督導洗錢防制業務的法務部政務次長蔡碧仲在第一時間說，很多人也以分次提領規避通報，遭質疑替陳開脫，蔡碧仲今天強調，那是在慶祝記者節的媒體餐敘席間的玩笑話，他從未針對300萬元風波接受過媒體採訪。

蔡碧仲表示，他擔任律師20年、檢察官8年，現在有幸擔任政務次長為國家服務，這3種角色功能，他都拿捏非常清楚，他認為採訪應該有個倫理，他從不會拒絕採訪，但記者要告訴他「我要採訪」。

蔡碧仲說，陳明文300萬元風波，他跟大家都是同時得到訊息，當天9月3日記者節餐敘場合，就只是在吃飯、聯誼，大家非常高興，他四處遊走、與記者分享1年來的辛苦，他從未就具體事實接受過採訪，怎麼會有護航、教導老百姓規避洗錢防制法的問題？

蔡碧仲感謝媒體給他一個機會解釋，他也希望以後要有明確時間、地點，才稱得上是一個採訪行為，餐敘當天的發言並不是要顯現在國人面前，結果卻有這麼多媒體報導，這樣好嗎？媒體可以做個公斷，這樣適當嗎？

蔡碧仲強調，這個案件已進入司法程序，法務部對任何個案都不會表示立場及意見，要給檢察官完整的空間，他從來就沒有公開對本案發表意見，司法怎麼會受他影響？工作之餘大家可以幽默，他也很喜歡跟大家互動、接受大家的玩笑，但不能把玩笑拿來公務上混淆。

外界質疑蔡碧仲與陳明文關係密切，蔡碧仲說，他執業律師20年，不是只幫過陳明文辯護，還有幫過張花冠、很多公務員及警察，辯護過程是替被告爭取應有權利；他已年過花甲，難道以前認識的朋友，在當了政次後就要切割嗎？這不是做人的道理。

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