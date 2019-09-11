郭柯結盟態勢明顯...黃創夏分析：郭韓相爭 小英未必得利

2019-09-11 16:27

〔即時新聞／綜合報導〕前鴻海董事長郭台銘今（11）日與台北市長柯文哲同框，除一同到新竹城隍廟上香，還拜會柯爸柯媽、在其家中待了30分鐘左右，雙方結盟態勢越來越明顯，對於郭台銘可能參選總統一事，資深媒體人黃創夏發文表示，郭韓相爭，小英未必得利。

黃創夏今日下午臉書發文指稱「國民黨確實分裂了」，他認為郭台銘和國民黨總統參選人韓國瑜的殊死相爭將登場，不過他指出，總統蔡英文和民進黨不能太高興，在「棄保」廝殺之下，穩居第一的蔡英文，卻是最可能受到最大衝擊的標靶。

黃創夏提及，1994年，「棄黃（大洲）保陳（水扁）」，聲勢最高的趙少康飲恨；2000年，「棄連（戰）保扁（陳水扁）」，宋楚瑜從此和總統絕緣。因此，他直言，很多人誤以為「棄保」是同一陣營的分裂，事實上，台灣選舉史上的「棄保」從來就不是同一陣營中的廝殺，棄保的目的，往往是為了拉下第一名，都是藍綠之間的跨區棄保。

黃創夏於文末分析，雖然未來選舉的主場將是郭台銘和韓國瑜的生死熱鬥，而兩人目前的政治能量還未超越蔡英文，然而，在目前的民調資料中，「三角督」之下，蔡英文並未已超過「40%」之優勢領先，贏得不夠多，最後階段的郭韓之間的「棄保」，仍是蔡英文連任之戰的致命威脅。

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