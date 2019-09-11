稱丁「溫吞吞三腳踢不出個屁」 韓：僅比喻遭抹黑、沒不禮貌

2019-09-11 12:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨總統參選人韓國瑜，昨晚現身台北公開活動時，形容丁守中選台北市長時、「溫吞吞三腳踢不出個屁」，引發熱議；韓國瑜今強調，拜託把所有講話從頭看到尾、比較公平與客觀，他只是比喻丁守中受到抹黑，沒有不禮貌的意思。

韓國瑜認為，把所有講話從頭看到尾，會比較公平跟完整，如果只取一個逗點符號、取1個字、3個字、或5個字，會失去焦距、會失去客觀。

他強調都溝通完畢了，完全沒有對丁守中委員不禮貌的意思，這只是比喻，他這麼一位優秀台大教授，然後選舉過程剛開始被肯定，最後卻被一連串抹黑、中傷、扭曲，使他選舉過程傷痕累累。

韓國瑜說，他只是比喻丁守中委員受到這麼多不公平抹黑待遇，拜託大家要把他所有講話從頭看到尾。

國民黨總統參選人韓國瑜昨晚參加「國民黨2020勝選暨台北市里長服務促進會授證」餐會，出席者多為國民黨籍里長、樁腳，國民黨中央委員連勝文、立委蔣萬安也到場。韓國瑜致詞時還稱與會者為「過得窩囊的國民黨精英份子」，接著表示，看到連勝文在場，令他感慨。

韓國瑜舉例，「4年多前提這麼優秀的連勝文同志，對人這麼有溫暖，對人這麼熱情，這麼有服務熱情，剛開始提名一片叫好，每個人認為我們提了優秀的連勝文同志，但是所有媒體有計畫抹黑、有計畫扭曲重傷，一點一滴我們提名人在流血，一點一滴慢慢大家開始懷疑，一點一滴選票開始流失，最後到了投票前，藍軍開始沒有信心，藍軍開始說『為什麼不提丁守中』。」

韓國瑜說：「勝文兄好好的一個候選人，被這種完全被看不見了的各種立體攻擊，陸海空三軍整個抹黑下來，把一個優秀人才輸掉。」

他進一步指出，4年後我們就真的提了丁守中，一開始聲望非常好，又是大學教授，最後又開始說了「佛系打法」，我說我們佛教徒時常拜南無阿彌陀佛，從來也沒有聽過什麼佛系打法，好，不講話、不做事、也沒有動作、什麼都不弄，溫吞吞三腳踢不出個屁，搞到最後大家開始沒有信心，藍軍開始懷疑為什麼不提蔣萬安。

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