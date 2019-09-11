郭董親送柯爸媽月餅貼有「16字箴言」 密談30分鐘

2019-09-11 08:51

［記者洪美秀／新竹報導］可能宣布參選總統的前鴻海董事長郭台銘昨天說，想親自送中秋禮到柯文哲爸媽家，今天一早他先與台北市長柯文哲到城隍廟上香後，就到柯爸柯媽位在新竹市的家送中秋禮，他說，做人要重禮數，一定要送到家裡才有誠意，郭董也到柯爸柯媽家作客，且與兩老相談甚歡，在家中談了30分鐘。

郭台銘今早帶著郭元益的月餅禮盒到柯爸柯媽家，特別的是，月餅禮盒上也用四個紅色與黃色的春聯紙寫上字，內容為「莫忘初衷、為國為民、平安喜樂、健康如意」16個字，讓柯爸柯媽歡心不已，柯媽也回贈禮物給郭董，對郭董到家中作客相當開心，兩人更相談30分鐘，有如家中的好朋友般。

對於郭台銘親自送中秋禮到家中的事，郭台銘的核心幕僚蔡沁瑜也說，會來送禮，是想表達對柯爸柯媽的敬意，因為時間很難喬，且一開始媒體傳出柯媽是婉拒，但柯媽並沒有，柯媽最後還是很開心，聽說柯媽昨晚還「seto」了一下，也準備一大袋的摃丸要給郭董。

此外，郭董在月餅外面也放了紙條，一開始擔心吃的時後危險或不衛生，因此後來是包在外面，而內容是莫忘初衷和為國為民，因為這是郭台銘與柯文哲一直以來的信念，也是從政的初衷，但還是希望柯爸及柯媽平安喜樂和健康如意。

郭董與柯爸柯媽在屋內密談約30分鐘，包括郭董的兒子郭守正也陪同在旁，但對於聊的內容是什麼，郭的幕僚強調只是閒話家常。

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