關係降到冰點？藍營人士：侯、韓「心結檯面化」全因這事

2019-09-11 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜8日到新北三重幸福水漾公園舉辦大型造勢晚會，韓粉一夜歡愉後留下不少外部成本，公園內草皮遭大批人潮踩踏、滿布輪胎壓痕，更散發陣陣惡臭，新北市政府除了限期主辦單位要在15日前復原，更要追繳21萬元的場地使用費，國民黨黨內人士就認為，這次事件更加讓侯、韓心結檯面化。

根據《鏡週刊》報導，有藍營人士認為，從過去韓國瑜陣營未事先告知侯友宜接下地方競選主委開始，接下來又發生韓國瑜陣營爆出「重啟核四」論述，一再讓侯友宜產生不滿，並讓2人關係降到冰點。

而新北市政府這次向韓國瑜團隊舉辦大型造勢後留下的外部成本，要求一定程度地修復及追繳21萬的場地使用費，讓韓、侯之間的「心結檯面化」，藍營人士也透露，藍營本土派立委候選人私下向侯友宜勸進扮演母雞輔選一事，已經間接傳到韓國瑜耳裡，讓韓國瑜本人對此有些不悅。

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