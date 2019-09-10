錯過與馬英九同台 韓國瑜致詞提及「藍軍不挺自家人」

2019-09-10 21:02

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨台北市黨部今晚為總統參選人韓國瑜辦「國民黨2020勝選暨台北市里長服務促進會授證典禮」，但前總統馬英九到場卻未和韓同台，而稍後韓國瑜致詞時，提到藍軍不挺自家人，他說，國民黨4年前提名連勝文選台北市長，從一片叫好變成疑問「為什麼不提名丁守中」，去年提名丁守中，最後大家又沒信心地問「為什麼不提蔣萬安」，如今他也面臨此問題，唯有對國民黨參選人有堅定信念，才能迎向勝利。

韓國瑜表示，國民黨4年多前提名優秀的連勝文，剛開始一片叫好、認為提了優秀同志，但所有媒體有計畫抹黑、扭曲、重傷，一點一滴流血，一點一滴慢慢大家開始懷疑，一點一滴選票流失，最後投票前，藍軍開始沒信心，開始說「為什麼不提丁守中」？他說：「勝文兄一個好好的一個候選人，但完全被看不見的各種利益攻擊，陸海空三軍都來。」

韓國瑜接著說，四年後國民黨提名丁守中，起初聲望非常好，最後又開始被說「佛係打法」，最後大家開始沒信心，藍軍開始懷疑「為什麼不提蔣萬安」；他問現場的藍營樁腳：「你們是不是從堅定信念，慢慢開始因批天蓋地，最後喪失信心，最後有氣無力？競爭對手民進黨就是希望國民黨陷入信心危機，對自己參選人慢慢失去信任。」

韓國瑜說，他自己本來是「國民黨超級戰將」，慢慢地「喝酒、泡女人、打麻將、熬夜、吸毒」各種說法都來，到最後喪失信心問「為什麼不提朱立倫、周錫瑋」，不管今天國民黨提誰，最後下場都是如此，「唯有我們對國民黨候選人有堅定信念；國民黨執政最有利中華民國以及台灣人，我們的國民黨候選人陣仗最好，對不對？」

韓國瑜表示，小我不重要，大我才重要，小愛不重要，大愛才重要，如果沒有立法院過半，贏得總統大選，未來台灣命運只有神才知道。他說，根本不敢想像無能民進黨未來在執政4年，「台灣命運多麼辛苦、中華民國國運多危險」，拜託大家支持國民黨北市8位立委候選人，一定有堅定信念，絕對不能動搖；迎向2020總統立委大勝利。

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