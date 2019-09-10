避不見面也不行？馬英九臉書遭韓粉出征嗆：雞腸鳥肚

2019-09-10 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九8日受邀為國民黨總統參選人韓國瑜新北造勢站台，沒想到致詞到一半韓國瑜抵達會場，馬英九便在現場韓粉的鼓譟下被迫下台，馬、韓今（10）日原先有機會在造勢活動碰面，不過馬英九卻提早到場，隨後草草離去，和遲到的韓國瑜完全沒同台，沒想到此舉再度引發韓粉崩潰，到馬英九的臉書留言，狠嗆「雞腸鳥肚」。

日前被韓粉噓下台的馬英九，今晚原本和韓國瑜參加造勢活動，有望同台，兩人互動備受媒體關注，不過原定6點25分抵達的馬英九，卻提早到5點53分就抵達現場，約10多分鐘後就馬上離去，而原定6點抵達的韓國瑜卻直到6點5分才現身，此時馬英九已經準備離去，馬英九被媒體詢問「為何提早到？」他只回答「有行程」，許多媒體好奇頻問「為何不留下來等韓」，馬英九則是笑而不答。

沒想到馬英九此舉再度引發韓粉崩潰不滿，紛紛來到馬英九臉書上的最新貼文灌爆留言，憤怒表示「雞腸鳥肚，也不想想自己落難時是誰第一個站出來支持你幫你辦造勢活動」、「郭要選，你該當何功？說說」、「二貨，砒霜口味應該比較適合你吧？」、「我們是支持韓國瑜，不是支持你國民黨」、「唉...你想怎樣啊！你為黨還是為氣...」讓網友大嘆「馬前總統，你應該要習慣韓粉的」。

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