賴清德弔唁 推崇群園董事長呂崇民之父呂國震公益善行

2019-09-10 21:57

〔記者張瑞楨／台中報導〕繼總統蔡英文，國民黨總統參選人韓國瑜之妻李佳芬之後，前行政院長賴清德、親民黨主席宋楚瑜與前台中市長胡志強等人，今天（10日）至群園事業機構董事長呂崇民之父呂國震老先生靈前弔唁致哀，賴清德並於呂國震老先生的生平介紹牆駐足許久，他相當推崇呂老先生生前從事慈善公益的善行。

台中群園事業機構董事長呂崇民，其父呂國震於本月3日中午於西區自宅安詳辭世，享耆壽98歲，總統蔡英文於7日致哀，李佳芬則是在9日也北上弔唁，今天上午賴清德則由法醫高大成、市議員鄭功進等人陪同弔唁。

賴清德於供花致意後，於追思佛堂的呂國震老先生生平介紹牆前駐足良久，呂老先生是中部地區知名銀行家與建築界元老，為人誠信正直，深受企業界及地方人士敬重，事業有成更不忘從事社會公益，與子呂崇民成立群園基金會與群園關懷協會，提供助學金並扶助貧困家庭，對於呂老先生生前從事的善行義舉，賴清德表示，他相當欽佩。

宋楚瑜與剛返台的前台中市長胡志強，也在賴清德之後，於今天中午與下午陸續趕來弔唁，胡志強也在生平介紹牆的「劍道、佛心、世間行者」簡介前駐足，他們都對呂老先生生前熱心公益的典範，深感敬佩與推崇。

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