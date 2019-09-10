傳喜樂島推彭文正參選台南立委 人在美國的王定宇回應了...

2019-09-10 15:19

〔記者吳俊鋒／台南報導〕外傳喜樂島聯盟可能推媒體人彭文正角逐台南第6選區立委，將與尋求連任的民進黨立委王定宇、國民黨前主席洪秀柱等強棒競爭；對此，王定宇回應，尊重每個人參選的權利，歡迎一起來關心地方發展。

王定宇目前公務出訪美國，以網路電話越洋受訪時表示，就他而言，現階段最重要的，還是選區內的市民福祉與地方發展，無論誰投入參選，都不會改變自己對台南的關心。

王定宇認為，地方與全國性的議題同樣重要，任何能促進地方發展的政策，他都會配合中央，全力推動，歡迎大家一起來關心台南。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法