捍衛自由航行權！ 加拿大軍艦今再通過台灣海峽

2019-09-10 15:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國軍艦今年起每月行經台灣海峽後，各國也陸續跟進，加拿大海軍今日（10）再次通過台灣海峽，展現西方國家捍衛航行自由的決心。

前海軍官校學科軍事學科部教官呂禮詩在臉書上指出，加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦（Halifax-class Frigate）的渥太華號（FFH-341 Ottawa），今日下午1點45分正通過台灣海峽，速度22.7節，向西南方向航行。這也是繼今年6月17日，加拿大同級的巡防艦「里賈納號」（HMCS Regina FFH-334）通過台灣海峽以來，加拿大再一次自由航行權的展現。

國防部表示，加拿大籍一艘護衛艦，由北向南航經台灣海峽自由航行，國軍依規定運用聯合情監偵，全程嚴密掌握我國周邊海、空域動態，維護區域和平與穩定。

根據之前本報報導，呂禮詩認為，中國欲改變台灣海峽為國際海域的既有法律定位，已引發歐美等國高度關注，藉由軍艦航行，強調台海是國際海峽的事實。

8月23日，美國海軍一艘聖安東尼奧級兩棲船塢運輸艦「綠灣號」（USS Green Bay LPD 20）也航行在台灣海峽，以東海域由南向北航行，第七艦隊事後罕見公開「指揮官監控照」的照片，種種動作可能都在暗示，歐美國家對中國海上野心越來越有警覺性，以及展現國際航行自由的決心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法