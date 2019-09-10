蘇揆助高捷延伸潮州 潮州鎮公所︰「要高鐵給高捷？」

2019-09-10 14:05

〔記者邱芷柔／屏東報導〕行政院長蘇貞昌今天正式宣布高鐵南延屏東，雖未拍板哪條路線，但言談中透露傾向對「左營案」的支持，蘇貞昌同時也在簡報時力挺高雄捷運紅線延伸至林園案，並表示高捷也可進一步延伸至屏東潮州，但此舉讓潮州有「要高鐵給高捷」的感受，潮州鎮公所表示，高捷能落實高高屏生活圈，而高鐵是全國性的的發展，南延潮州才能促進區域聯合經濟發展，歡迎高鐵、高捷一起來。

目前高鐵南延屏東案共有4條路線規畫，「左營案」從左營站北側岔出，經高雄鳥松區、大樹區，再跨越高屏溪至屏東六塊厝，經費估約554億元；「燕巢案」由燕巢岔出、不進左營站，延伸進屏東六塊厝，經費約561億元；「高雄案」則進入高雄火車站再到屏東，經費1217億元；「小港潮州案」，小港潮州案從左營往南進入市區到小港機場，再延伸至屏東潮州，經費估達1500億元。

4項方案中，左營案經費最低且更動最少，蘇貞昌雖表示尊重委員專業評估，尚未拍板哪一條路線，但他簡報時說燕巢案沒有經過左營站「感覺怪怪的」，而高雄案及小港潮州案需要大動作拆遷，言談中透露出對於左營案的支持。

對此潮州鎮公所主任秘書王建元指出，站在台灣整體發展，高鐵南延應該要一次到位，尤其潮州目前是台鐵西部幹線起始站，車輛基地也在潮州，其腹地與周遭效益都能比延伸至屏東市還大，「小港潮州案」是站在巨人的肩膀上，因此期待中央做長遠考量，不要為了南延而南延。

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