1人1床空調房！湖口裝甲542旅豪華「月祥樓」啟用

2019-09-10 13:08

〔記者廖雪茹／新竹報導〕陸軍第六軍團裝甲542旅現有營舍建造使用43年已逾使用年限，國防部在總統蔡英文指示提升營區宿舍品質下成立「興安專案」，其中，斥資9億餘元建造完成的「月祥樓」，今早（10日）由蔡總統剪綵啟用，每名官兵皆一床一桌一櫃，可容納近千名官兵。

總統蔡英文在國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、參謀總長沈一鳴上將、陸軍司令陳寶餘上將等人陪同下，親臨湖口營區主持「興安專案裝甲542旅月祥樓落成啟用典禮」，在國軍擊鼓和舞龍舞獅表演熱身之後，與全體官士兵及寶眷們一同見證國軍居住環境提升的歷史時刻。

第六軍團表示，從2017年陸續推動的「興案專案」，期盼打造「舒適、溫馨、有溫度」的服役環境，提升官兵留營意願，吸引優質人才加入國軍行列，542旅的月祥樓從2017年11月動工，經1年5個月完成，人性化的空間改善措施，讓官兵們耳目一新，並獲得內政部合格智慧建築及綠建築認證。

有別於以往「大通舖」的寢室空間，月祥樓的士官兵寢室均為2人房和4人房，均有空調和獨立衛浴設施，每位官士兵擁有木質一床一桌一櫃的寬敞空間。

六軍團說，月祥樓與營區內「月祥湖」相輝映，皆以裝甲兵之父徐庭瑤將軍（字月祥）而命名，正面5樓，餘為4樓的口字型兵舍，總樓地板面積有26254平方公尺，設有軍、士官兵寢室、中山室、餐廳、健身房等空間及設施，可容納542旅砲兵營、戰車二營及裝騎連近千員官兵進駐使用。

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