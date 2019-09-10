造勢唱浪子回頭糗爆...韓國瑜登「草包星光大道」網友笑翻

2019-09-10 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北三重舉辦造勢晚會，還在台上飆唱樂團「茄子蛋」的知名台語歌曲「浪子回頭」，沒想到狀況頻頻發生，正式表演時不但走音、搶拍，甚至直接忘詞，有網友就把他唱歌的影片剪成了「草包星光大道」，無違和的影片剪輯內容，讓許多網友笑翻了。

韓國瑜昨晚在台上飆唱「茄子蛋」的知名台語歌曲「浪子回頭」，歌唱過程狀況不斷，不只走音、搶拍，還直接忘詞、唱錯詞，引起外界議論紛紛，台灣基進發言人陳柏惟也在臉書上狠酸「比垃圾還要垃圾」，認為韓國瑜連上台唱的東西都不準備，讓他總統上台是能看嗎？可說是一口氣得罪歌迷、現場支持者跟原唱。

臉書粉專「台灣迷因」也將韓國瑜的影片剪輯成了「草包星光大道」，把韓國瑜唱歌片段跟台灣選秀節目剪接在一起，主題便是「造勢歌曲指定賽」，還剪接了評審點評進去「我覺得你好像在唱卡拉OK，就是情緒不是很能夠掌握，我不知道為什麼參賽者在低音的時候都好像沒有生命，那就今天而言的話我覺得你不太喜歡這首歌，因為曲是你選的，你就要把他唱到完美，不然就不要選」，並配上韓國瑜類似鞠躬的動作，相當有趣。

許多網友看了都笑翻了，紛紛留言表示「感謝韓神，每天帶給台灣人民無限娛樂，我好愛你」、「唱出新低度」、「偉大の含導要用歌聲征服宇宙！」、「台語不行英文也不行還有什麼可以的」、「喝啤酒到最後一口看到老師評語整個噴笑出來」、「由於評審和其他選手已陣亡無法再戰，恭喜獲得本屆冠軍」。

「台灣迷因」臉書粉專完整影片

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