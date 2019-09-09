余登發過世30年死因仍成謎 余玲雅要求解密揪元凶

2019-09-09 21:02

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄政壇「黑派開山祖」余登發過世30年，死因至今仍撲朔迷離，余登發孫女、前台灣省政府諮議長余玲雅要求政府儘速將相關機密文件解密，揪出元凶，讓阿公余登發死因水落石出、真相大白。

余登發是台灣第一位黨外縣長，南台灣政壇余家班的掌門人和黑派創始祖，在當年國民黨一黨獨大執政期間，余登發從不妥協，與當權者的不公不義相對抗，1979年1月21日國民黨當局以「吳泰安匪諜叛亂案」羅織余登發、余瑞言父子入罪，並強行逮捕，引發當年黨外人士南北串連，在余登發故鄉橋頭集結遊行抗議，成為台灣戒嚴時期第一場示威遊行活動，史稱「橋頭事件」。

1989年9月13日余登發被人發現死於仁武區八卦寮魚塭自宅臥室血泊中，當時國內最權威的法醫楊日松驗屍後，判定為「他殺」，但警方朝意外死亡偵辦，之後有7名法醫推翻楊日松的判定，余家邀請美國專家魏契來台驗屍，結果在余登發遺體發現不明物體，與楊日松看法大同小異，但警方不認同，仍以「跌倒致死、無他殺嫌疑」偵結，至今成為懸案。

余玲雅表示，阿公余登發過世至今30年，雖然當年遭羅織匪諜叛亂罪名，促進轉型正義委員會已於今年5月決議撤銷、回復名譽，但死因仍撲朔迷離，她呼籲政府儘速將相關機密文件解密，揪出元凶，讓余登發死因水落石出、真相大白。

另財團法人和平文教基金會、國立人權博物館和成功大學博物館，9月14日至10月13日將在成大博物館二樓展廳舉辦「余登發的民主耕耘路」展覽，9月14日下午1點半並有一場「台灣民主流變與未來」座談會，演講者包括薛化元、李筱峰教授。

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