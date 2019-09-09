想當年1979...陳菊為台灣民主搏命 柯文哲賭氣重考

2019-09-09 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前接受媒體採訪時，脫口說出「陳菊是比較肥的韓國瑜」爆發爭議；有網友將陳菊與柯文哲的過去重新檢視，發現對比之下，當年柯文哲還在準備聯考重考時，陳菊已為台灣民主運動打拚了10年...

有網友整理柯文哲生平資料發現，柯文哲在1977、1979年間考了2次大學聯考，據《商周》報導，柯文哲第一次聯考考上陽明醫學院，柯媽媽回憶，那年數學特別難，柯文哲只考了30分，考完後，柯文哲就回家哭著說：「台大醫科上不了，我下午不要去考了。」最後，在柯媽媽的苦心安撫之下，才接著去參加下午的考試。放榜後柯文哲很不甘願，每天都躺在床上賴著，牙齦都浮腫了，柯媽媽還煮苦茶安慰，才讓柯文哲願意去讀陽明醫學院，接著隔年，柯文哲重考，考上台大醫科。

與此同時，陳菊在1979年時28歲，擔任美麗島雜誌社編輯委員，其實1969年陳菊從世新專校畢業後，就擔任台灣省議會議員郭雨新的秘書，開始為台灣民主運動奮鬥，1979年12月10日發生了美麗島事件，陳菊12月13日被捕。

隔年1980年，29歲的陳菊被警總軍法處以叛亂罪起訴，可能面臨唯一死刑。陳菊在獄中寫下給台灣人民的遺書，「願所有受苦、被受縛、被壓迫的人早日得到解放，願我深愛的故鄉──台灣的人民早日享有真正的公平、平等、自由、民主的生活。祈法律能象徵代表正義，而非只是統治的工具，形同具文愚弄人民。……」等文字。

當年陳菊得知可能被判死刑時，僅平靜地表示，「我沒甚麼財產，只有一台相機，請交給我的小弟」。

有網友也回應表示，「這些人身攻擊的言論自由，正是陳菊等民主前輩，以當年唯一死刑宣判換來的」、「那種人怎能和菊姐相提並論」？

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